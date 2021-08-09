رئيس إقليم كوردستان وسفير بريطانيا يبحثان جملة ملفات داخلية وإقليمية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني الجديد لدى العراق مارك بر ايسن ريتشارتسن، مساء يوم الاثنين، العديد من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة ومهام التحالف الدولي في التصدي للارهاب في العراق والمنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل السفير البريطاني الجديد لدى العراق مارك بر ايسن ريتشاردسن، مشيرا الى بارزاني فضلا عن الترحيب به تمنى النجاح في مهمته الجديدة في العراق. وجدد تقديم دعم واسناد اقليم كوردستان للسفير ريتشاردسن لانجاح مهمته.

واضاف البيان ان الجانبين "ناقشا تنمية العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع بريطانيا وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بينهما، والانتخابات العراقية المقبلة، والوضع الامني واخر تطورات الارهاب والتهديدات وعمليات داعش ومهام التحالف الدولي ضد داعش في العراق، والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في التصدي للارهابيين، واخر اوضاع تفشي وباء كوفيد19 والتصدي له في العراق وبريطانيا".

وتابع البيان ان الجانبين اكدا على "رغبة الجانبين لتنمية العلاقات بين اقليم كوردستان وبريطانيا وفرص العمل والاستثمار للقطاع الخاص والشركات البريطانية في العراق واقليم كوردستان".

واشار البيان الى ان "الاوضاع الداخلية لاقليم كوردستان والحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا وعلاقات اقليم كوردستان مع دول الجوار والمسألة السورية واخر تطورات المنطقة بشكل عام وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في اللقاء بين بارزاني وريتشاردسن الذي حضرته القنصل العام البريطانية لدى كوردستان بالوكالة ميل سمارت ووفد سياسي وعسكري بريطاني".