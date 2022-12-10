رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيسة هنغاريا يدشنان مدرسة "ميلسويان" الدولية في أربيل

شفق نيوز/ جرت صباح اليوم السبت مراسم افتتاح مدرسة "ميلسويان" النموذجية الدولية في قضاء "عنكاوا" التابع لمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيسة هنغاريا السيدة كاتالين نوفاك المدرسة وسط حضور لمسؤولين حكوميين ومحليين وشخصيات اجتماعية ورجال دين من الطائفة المسيحية في القضاء المذكور الذي يضم بغالبيته من أتباع تلك الديانة.

وأجرى الرئيسان جولة داخل أروقة وصفوف وبنايات المدرسة التي باشرت بإعطاء الدروس للتلاميذ المنحدرين من أكثر من 20 دولة أجنبية.

وشُيدت المدرسة على مساحة مقدارها 10 آلاف متر مربع وتتألف من ثلاث بنايات و44 صفا و7 قاعات امتحانية.

وبدعم من شركة "Vision Education" وحكومة الإقليم وهنغاريا، وعدة أطراف أخرى بلغت التكلفة المالية لبناء المدرسة أكثر من 4.5 ملايين دولار أمريكي خلال مدة استغرقت أكثر من 4 سنوات.

وتبدأ المراحل الدراسية في المدرسة من رياض الأطفال، وإلى الصف الـ12 الإعدادي أي إلى أن يتخرج الطالب ويذهب للدراسة الجامعية.