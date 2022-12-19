رئيس إقليم كوردستان: ما حققته قطر في المونديال تألق تعتز به شعوب الشرق الاوسط والعالم

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إن تنظيم قطر لكأس العالم كان نجاحاً باهراً.

وقال بارزاني في تغريدة له، "نبارك لدولة قطر وأميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشعبها الشقيق النجاح الباهر الذي حققوه في استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم فيفا 2022، فهو تألق تعتز به شعوب الشرق الاوسط والعالم ومسك ختامها كان اليوم الوطني لدولة قطر فألف مبروك".

وكان رئيس إقليم كوردستان حضر أمس المباراة النهائية لكأس العالم بدعوة رسمية من دولة قطر، بالإضافة إلى الرئاسات العراقية.