رئيس إقليم كوردستان: لنجعل من العيد خطوة لقبول الآخر وطي صفحة الكراهية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، الأمة الإسلامية وبالأخص عوائل الشهداء بحلول عيد الفطر، داعياً لأن يكون العيد فرصة لطي صفحات "الكره والخطاب الخشن"، واعتماد التسامح وقبول الآخر كخطوة نحو المستقبل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أتقدم بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر إلى كل مسلمي كوردستان والعراق والعالم وأخص منهم وذوي الشهداء. أرجو أن يحمل معه اليمن والبركة والسعادة للجميع، وأن تحل علينا المناسبات القادمات في ظل ظروف أفضل خالية من الوباء والبلاء والأزمات والتوترات".

وأضاف "لنتخذ جميعاً من معاني ومفاهيم العيد المتمثلة في المصالحة والتسامح والتصالح مع أنفسنا ومع من حولنا ومع الكل، مبدأ لتصرفاتنا وعلاقاتنا وخطواتنا المستقبلية".

وحث على أن "يفتح الجميع صفحة جديدة قوامها التشارك وقبول الآخر، لنستطيع معاً تقديم خدمة أفضل لشعبنا وبلدنا ونخطو صوب مستقبل أفضل ونحو الطمأنينة والاستقرار والمزيد من حماية الحقوق والحريات والقانون والعدل".

وتابع بارزاني "لنتخذ من العيد في داخل إقليم كوردستان وكل العراق فرصة لطي صفحات الكره وكسر بعضنا البعض والخطاب الخشن نهائياً، ونجعل منه، بقلوب وبنوايا صافية نقية، المنطلق لبداية جديدة قوامها التلاحم والشراكة والتعاون بين الأطراف والمكونات كافة من أجل حل العقد والمشاكل وتخطي الأزمات، ولنكن جميعنا في مستوى المسؤولية الإنسانية والوطنية".