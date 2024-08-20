رئيس إقليم كوردستان للقنصل العام البريطاني الجديد: إجراء انتخابات الاقليم أمر مهم

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان، وتمنى له التوفيق وأعرب عن دعمه الكامل لإنجاح مهمته، وفقا لبيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ أعرب القنصل البريطاني عن سعادته بتعيينه قنصلاً عاماً لبلاده في إقليم كوردستان، وأعرب عن دعم ورغبة المملكة المتحدة في تطوير العلاقات وتوسيع التعاون المشترك مع إقليم كوردستان في كافة المجالات.

وفي موضوع آخر من اللقاء، اعتبر الجانبان إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية أمرا مهما، وأعربا عن أملهما في أن تكون عملية الاقتراع ناجحة. كما جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد وآخر التطورات في المنطقة، وفقا للبيان.