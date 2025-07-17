رئيس إقليم كوردستان: قلوبنا مع عوائل ضحايا حريق الكوت

شفق نيوز- أربيلعبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن بالغ حزنه وأساه إزاء الفاجعة المؤلمة التي شهدتها مدينة الكوت جراء الحريق المروع في مركز تجاري، والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين وأصاب آخرين بجروح.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على موقع (اكس) اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "قلوبنا مع عوائل الضحايا في هذا المصاب الجلل، ونشاركهم حزنهم العميق ومأساتهم الكبيرة".

وأضاف: "نسأل الله أن يتغمّد الراحلين برحمته الواسعة، وأن يمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل".