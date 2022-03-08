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رئيس إقليم كوردستان قلق من إحصائيات العنف والقتل والتعذيب وانتهاك حقوق النساء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T08:17:30+0000
رئيس إقليم كوردستان قلق من إحصائيات العنف والقتل والتعذيب وانتهاك حقوق النساء

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الاحصائيات المسجلة من عنف وقتل وتعذيب وانتهاك حقوق النساء في الإقليم، فيما شدد على أن هذا الأمر مرفوض بأشكاله كافة، داعيا المؤسسات الرسمية في الإقليم إلى التعاون والتنسيق فيما بينها للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.

وهنأ رئيس الإقليم في بيان اليوم، نساء إقليم كوردستان والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفيما يلي نص التهنئة:

أبارك ذكرى الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، لكل نساء كوردستان داخل الوطن وفي أي مكان من العالم، أحر مباركة. أرجو لهن دوام التقدم والنجاح.

في هذه الذكرى وإلى جانب التأكيد على مساندتنا الكلية لنساء كوردستان، نطمئنهن إلى أننا وكما فعلنا دائماً ندافع عن حقوقهن وحرياتهن، ونحميهن بكل ما أوتينا من قوة.

بينما نحيي هذه الذكرى، ننظر بقلق إلى إحصائيات العنف والقتل والإيذاء للمرأة وانتهاك حقوقها، الأمر الذي أثر سلباً على الأوضاع الاجتماعية وسمعة إقليم كوردستان. نشدد على أن هذا الوضع ليس مقبولاً قطعاً ويجب أن ينتهي نهائياً.

إن مناهضة العنف ومنع قتل النساء بأي ذريعة أو عذر، واجب مشترك على رئاسات إقليم كوردستان الثلاث والجهات المعنية الحكومية والمنظمات ورجال الدين والإعلام والمجتمع عامة.

وعلينا أن نتعاون جميعاً من خلال التربية وتثقيف وتوعية الفرد والأسرة، ونعمل بجد على إنهاء واجتثاث العنف ضد المرأة وتعزيز ثقافة اللاعنف والتسامح والمساواة وضمان الشراكة والمشاركة الفاعلة للمرأة في كل مفاصل ومجالات الحياة والسلطة والسياسة والإدارة، وتنمية قدراتها.

المجد لذكرى الثامن من آذار. النصر لكفاح ونضال المرأة ودعاة الحرية في سبيل تحقيق الحقوق والعدالة والمساواة. تحية لأرواح ضحايا العنف ضد المرأة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

٨ آذار ٢٠٢٢

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