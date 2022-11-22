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رئيس إقليم كوردستان قلق من تكرار حوادث انفجار الغاز ويدعو للوقوف حول الموضوع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T06:03:05+0000
رئيس إقليم كوردستان قلق من تكرار حوادث انفجار الغاز ويدعو للوقوف حول الموضوع

شفق نيوز/ وجّه رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه إلى ذوي الضحايا الذين سقطوا جراء انفجار منظومة الغاز في قسم داخلي للطلبة في مدينة دهوك، واصفا الحادث بـ"الأليم".

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين بالحادث، مبديا استعداده لتقديم أي مساعدة لازمة لمعالجتهم.

وقال إن "تكرار حوادث انفجار الغاز محل قلق وخطر جديين، وينبغي للجهات المعنية الوقوف على هذا الموضوع في وقت ممكن، وأن يضعوا رقابة أفضل لنظام الغاز، واتخاذ إجراءات السلامة لضمان منع وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة".

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