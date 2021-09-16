رئيس إقليم كوردستان "فخور" بتعيين "الصديق" وزيرا للتعليم في بريطانيا

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، تعيين ناظم الزهاوي وزيراً للتعليم في التعديل الوزاري الجديد للحكومة البريطانية.

https://twitter.com/IKRPresident/status/1438413063112339464

وقال بارزاني في تغريدة، "مبروك لصديقي، تعيينه وزيراً للدولة لشؤون التعليم البريطاني. أتمنى له التوفيق في منصبه الجديد. وأنا فخور برؤية ناظم وهو كوردي الأصل، يواصل مسيرته السياسية الناجحة في المملكة المتحدة".

وناظم حارث الزهاوي سياسي بريطاني، من أصل كوردي عراقي، .أصبح عضو البرلمان البريطاني في انتخابات 2010 ليصبح أول عضو برلماني من أصول كوردية، كما تم تعيينه العام المنصرم وزيرا للقاحات في حكومة جونسون.