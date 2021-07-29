رئيس طائفة الأرمن يبلغ نيجيرفان بارزاني تراجع أعداد الأرمنيين في العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، نیافة المطران آفاك آسادوريان رئيس طائفة الأرمن الأرثوذوكس في العراق وأمين عام مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بُحثت في اجتماع أوضاع الطائفة الأرمنية والمسيحيين في العراق وإقليم كوردستان، أهمية مشاركة واشتراک كل مكونات العراق في المجالات الإدارية والعملية السياسية في البلد، أحوال الكنائس وحماية خصوصياتها وحقوقها، أخطار داعش، والانتخابات العراقية القادمة.

وتحدث نيافة المطران آسادوريان في الاجتماع عن الأحوال والأوضاع المعيشية لأرمنيي كوردستان والالتفات إليهم حيث يوجد القسم الأكبر منهم في قضاء زاخو، کما سلط الضوء علی الوضع الٲمني الذي تسبب في رحیل الٲرمنیین العراقیین الی المهجر.

واشاد آسادوريان بثقافة قبول الآخر والتعايش والتلاحم والتسامح في إقليم كوردستان، وشدد الجانبان على تعميق هذه الثقافة، وفقا للبيان.