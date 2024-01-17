رئيس إستونيا يصل الى اربيل قادما من بغداد .. صور

شفق نيوز/ وصل رئيس إستونيا ألار كاريس، يوم الأربعاء، الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قادما من بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل بشكل رسمي الرئيس الإستوني في مطار اربيل الدولي بحضور مسؤولين في الإقليم.

بدورها ذكرت رئاسة اقليم كوردستان في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل في مطار أربيل الدولي، آلار كاريس رئيس جمهورية استونيا الذي يزور العراق وإقليم كوردستان للمرة الأولى.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع الرئيسان مساء اليوم و يتباحثان ويتبادلان الآراء حول علاقات إستونيا مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير مجالات التعاون المشترك ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

هذا وكان الرئيس الإستوني قد وصل الى العاصمة بغداد أمس الثلاثاء والتقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية.