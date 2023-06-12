رئيس أركان البيشمركة يودع ضابط تنسيق ألماني ويرحب بالجديد: اسهمتم بدفع عملية الإصلاح في الوزارة

شفق نيوز/ أبدى رئيس أركان وزارة البيشمركة عيسى عزير، اليوم الاثنين، شكره لضابط التنسيق الألماني توم بمناسبة انتهاء مهام عمله فيما رحب بالضابط الجديد لتنسيق العمل العسكري مع قوات البيشمركة، فيما أكد أن مساعدة المستشارين العسكريين الألمان لقوات البيشمركة لعب دوراً مهماً في دفع عملية الإصلاح.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير استقبل في ديوان الوزارة، اليوم، فريقاً عسكرياً من الجيش الألماني بقيادة الكولونيل توم ضابط التنسيق بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري للجيش الألماني في إقليم كوردستان ووزارة البيشمركة".

وأضاف البيان انه "وخلال اللقاء الذي حضره العميد الركن محمد سعيد مدير العلاقات والتنسيق بالوزارة، أعلن الكولونيل توم عن انتهاء مهمته لرئيس الأركان وقدم الكولونيل توماس كبديل لإدارة الشؤون في إقليم كوردستان ووزارة البيشمركة".

وتابع البيان أن "رئيس أركان وزارة البيشمركة شكر الكولونيل توم على مهامه السابقة، وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية، كما رحب بالكولونيل توماس الذي سيبدأ العمل كضابط تنسيق بين الوزارة والفريق العسكري الألماني في إقليم كوردستان".

ونقل البيان عن رئيس الأركان قوله إن "تنسيق ومساعدة المستشارين العسكريين الألمان لقوات البيشمركة الكوردستانية لعب دوراً مهماً في دفع عملية الإصلاح، خاصة أن الدعم اللوجستي للفريق العسكري الألماني في إقليم كوردستان أثر على تطور قطاع الصحة في وزارة البيشمركة".