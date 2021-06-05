رئيس أركان البيشمركة: حزب العمال يسعى لجر القوات الأجنبية الى داخل كوردستان

شفق نيوز/ قال رئيس أركان قوات البيشمركة جمال ايمنكي، يوم السبت، إن حزب العمال الكوردستاني يسعى من خلال اعتداءاته على قوات البيشمركة لجر القوات الاجنبية الى داخل اراضي اقليم كوردستان.

وأعرب ايمنكي في تصريح لوكالة شفق نيوز عن استغرابه من "قيام حزب العمال الكوردستاني باستهداف قوات البيشمركة في منطقة العمادية التي لا تحاذي الحدود التركية".

واشار الى ان "هجمات مسلحي حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة ليست الاولى من نوعها وانما سبقتها هجمات اخرى في مناطق سيدكان وناحيتي جمانكي وكاني ماسي".

واكد ايمنكي؛ ان "قوات البيشمركة التي تحركت باتجاه جبل متين وتعرضت الى هجوم صاروخي من حزب العمال الكوردستاني تمكنت من تحقيق أهدافها بالوصول الى النقاط المحددة لها لاقامة ربايا في جبل متين من أجل تأمين الطريق الرابط بين العمادية وناحية كاني ماسي".

كما طالب رئيس اركان البيشمركة حزب العمال الكردستاني بـ"نقل صراعه مع تركيا الى داخل الاراضي التركية".

وكانت وزارة البيشمركة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً قالت فيه، إن حزب العمال الكوردستاني استهدف قوات البيشمركة في كمين بجبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وأصدرت الوزارة في وقت لاحق، بياناً جديداً حول "اعتداء" حزب العمال، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل.

وأدانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان الهجوم، وطالبت، الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره.