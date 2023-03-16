رئيس حكومتها المحلية: حلبجة ستصبح المحافظة الـ19 في العراق خلال الشهرين المقبلين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة حلبجة آزاد توفيق، يوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي القاضي بتحويل حلبجة الى المحافظة الـ19 في العراق سيكون ساريا خلال الشهرين المقبلين.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم بذكرى مرور 35 عاما على القصف الكيمياوي الذي تعرضت له، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أصدر قرارا رسميا في الـ13 من شهر آذار/مارس الجاري يقضي بتحويل حلبجة محافظة، وخلال الشهرين المقبلين ستصبح المحافظة الـ19 رسميا في العراق، والرابعة في إقليم كوردستان.

وأعرب عن أمله بان يكون العام 2024 عاما تظهر فيه ملامح تحويل حلبجة الى محافظة من خلال تعميرها وازدهارها، وتوفير فرص العمل بها، والبدء بالمشاريع الاستراتيجية فيها، مردفا بالقول إن هذه مطالب سكانها.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، يوم الاثنين 13 آذار/مارس الجاري، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.