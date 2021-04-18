رئيس حكومة کوردستان يؤكد على توسيع العلاقات مع تركيا

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، على أهمية توسيع العلاقات وبالأخص الاقتصادية مع تركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وجرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار بارزاني، بحسب البيان، إلى أهمية ترسيخ العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان في شتى المجالات، لا سيما في القطاع الاقتصادي وتطويره عبر التنسيق بين الجانبين على أساس المصلحة المتبادلة والعلاقات المتوازنة.

وأثنى رئيس حكومة كوردستان على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة.