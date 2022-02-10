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رئيس حكومة كوردستان يؤكد على أهمية الربط السككي بين مدن الإقليم والعالم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-10T15:12:04+0000
رئيس حكومة كوردستان يؤكد على أهمية الربط السككي بين مدن الإقليم والعالم

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على أهمية المشروع الاستراتيجي للربط السككي بين محافظات الإقليم والعراق والدول المجاورة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في مكتبه بأربيل، المدير التنفيذي لشركة خطوط السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" في أوروبا والشرق الأدنى والأوسط فينسنت فان هوتن، للتباحث بشأن المشروع السككي.

وشدد بارزاني خلال اللقاء على أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي لبناء بنية تحتية اقتصادية متينة لإقليم كوردستان، وربط المدن والبلدات مع بعضها، وتعزيز التبادلات التجارية بين إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق ودول الجوار والعالم.

من جانبه، قدم ممثل الشركة خلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام الألماني لدى أربيل كليمينس زيمتنر، ملخصاً عن مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة إقليم كوردستان وشركة "دويتشه بان" للاستشارة والإشراف على تنفيذ خط للسكك الحديد في إقليم كوردستان.

وأشار ممثل الشركة الألمانية إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أولية للبدء بالمشروع المهم الذي يشتمل على مراحل عديدة ويتم تنفيذه من قبل شركات مختلفة.

وكانت وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، قد أبرمت اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة "دويتشه بان" الألمانية لتنفيذ مشروع مد خط سكة الحديد في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الاعمار دانا عبد الكريم مع ممثل الشركة وذلك في مقر الوزارة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الوزير خلال المؤتمر إن مشروع مد خط سكة الحديد في اقليم كوردستان وضعت له خطة منذ العام 2012 ومن ضمن مهام وزارة الإسكان تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف أنه منذ تسلم الحكومة الحالية للاقليم مهام عملها قررت وضع خطة لانجاز هذا المشروع، وضمن هذا الاطار تمت مفاتحة عدة شركات ومن بين أفضل تلك الشركات التي تمكنا من مواصلة الحوار معها هي "دويتشه بان" الالمانية التي تعد من افضل واكبر شركات العالم.

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