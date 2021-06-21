رئيس حكومة كوردستان يؤكد على إجراء التعداد السكاني ومراعاة التغييرات الديموغرافية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة إجراء التعداد السكاني في الإقليم والعراق عموماً، مشدداً على ضرورة مراعاة ما جرى في بعض المناطق من تغيير ديموغرافي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إب بيترسون والوفد المرافق له، وبحثا معاً سبل تعزيز آفاق التعاون بين حكومة إقليم كوردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تنمية السكان بشكل مستدام.

وأبدى بارزاني، بحسب البيان، استعداد حكومة إقليم كوردستان لدعم برامج الأمم المتحدة لتحقيق الازدهار لسكان الإقليم والارتقاء بالصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وتطرق الجانبان إلى أهمية وضع حد للعنف المجتمعي وتحسين الوضع الأسري باعتباره أساساً مهماً لبناء مجتمع سليم ومعافى.

وأشار بارزاني إلى أهمية إجراء إحصاء علمي للسكان في إقليم كوردستان والعراق بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشترطاً أن يؤخذ بنظر الاعتبار "ما جرى في بعض مناطق العراق، ولا سيما المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان، من تغيير ديموغرافي، أجبر مئات الآلاف من سكان تلك المناطق على مغادرة منازلهم واستقدام آخرين ليحلوا محلهم بسبب الحرب وعدم الاستقرار".