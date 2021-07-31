رئيس حكومة كوردستان يؤكد على تأمين الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، على أهمية تأمين الاجواء المناسبة لإقامة الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهتها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة حكومة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل وفداً من حزب الأمة العراقية برئاسة الأمين العام للحزب محمود حسين العكيلي، وبحثا معاً آخر مستجدات الوضع في العراق.

واضاف ان بارزاني والعكيلي ناقشا الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، وأكدا على ضرورة توفير الأرضية الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف ضمان حقوق جميع المكونات وتطلعاتها.

واشار المكتب الى ان حزب الأمة العراقية أشاد بموقف إقليم كوردستان في احتضان وإغاثة مئات آلاف النازحين الذين لاذوا به من المحافظات العراقية والذين يعيشون فيه الآن بسلام وينعمون بحياة آمنة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تناول الجانبان أهمية حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.