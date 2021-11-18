رئيس حكومة كوردستان يؤكد على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية العراقية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة تعزيز البنية التحتية الاقتصادية العراقي وبالأخص في مجال الطاقة، فيما أشاد وزير الكهرباء الاتحادي بالتقدم الذي حققه الإقليم في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في مكتبه بأربيل وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، وجرى خلال اللقاء التباحث حول أهمية تعزيز التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحسين وضع الكهرباء من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجانبين.

وشدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة العمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، ولا سيما في مجال الطاقة، من خلال الاستفادة من مختلف مصادر إنتاج الطاقة.

وجدد تأكيده على أن العراق ينعم بإمكانات ومهارات وثروات جيدة يمكنها أن تجعله يعتمد على نفسه في إنتاج الكهرباء، إذا ما تم استغلال تلك الموارد على نحو جيد.

من جانبه أشاد وزير الكهرباء العراقي بالتقدم المحرز في إقليم كوردستان في إنتاج وتوزيع الكهرباء ومنع التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية واستخدام الغاز المصاحب المحترق في الحقول النفطية لإنتاج الكهرباء وهو ما يمكن الاستفادة منه في باقي مناطق العراق.