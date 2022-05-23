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رئيس حكومة كوردستان يؤكد على تطوير العلاقات مع قطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T08:59:03+0000
رئيس حكومة كوردستان يؤكد على تطوير العلاقات مع قطر

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على اهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى في دافوس، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر، وخاصة في مجال التبادل التجاري.

وناقش الجانبان امكانية الاستفادة من التجربة القطرية في النهوض بالاستثمار وتطوير النظام المصرفي.

ويوم امس الاول السبت، توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "في إطار فعاليات المنتدى العالمي، سيشارك رئيس الحكومة في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط)".

واضاف البيان؛ انه "على هامش المنتدى، الذي ينطلق في 22 لغاية 26 من الشهر الجاري، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم".

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