رئيس حكومة كوردستان يأسف لعدم احترام اتفاق موقع بين الاطراف السياسية العراقية

شفق نيوز/ عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن قلقه وأسفه بسبب انتهاك حقوق شعب كوردستان بطريقة "غير شرعية"، مشيرا الى عدم احترام الاتفاق الموقّع بين الأطراف التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً برلمانياً كندياً برئاسة النائب توم كيمج.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوفد البرلماني الكندي، ملخصاً عن أعمال ونشاطات المجموعة البرلمانية للصداقة مع الكورد في البرلمان الكندي، والتي تضم أعضاءً من معظم الأحزاب الكندية، ويتمثل هدفها بدعم القضية الكوردية، وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

كذلك، عبّر الوفد عن إشادته بالتعايش السلمي والحرية الدينية وحرية الصحافة في إقليم كوردستان، مؤكداً تشابهها مع المبادئ الموجودة في كندا.

وأعرب رئيس الحكومة عن امتنانه لكندا على دعمها ومساندتها لإقليم كوردستان، ولا سيّما في الحرب ضد إرهابيي داعش.

وفي سياق آخر من الاجتماع، سلّط رئيس الحكومة الضوء على أحدث التطورات والمستجدات بشأن العلاقة مع الحكومة الاتحادية، موضحاً أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته في إطار الدستور، وعبّر عن قلقه وأسفه بسبب انتهاك حقوق شعب كوردستان بطريقة غير شرعية وبما يتنافى مع أحكام الدستور، وعدم احترام الاتفاق الموقّع بين الأطراف التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن شعب كوردستان لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية على الإطلاق، ولن يرضخ لأي ضغط أو تهديد من الأطراف التي تريد العودة بالعراق إلى عهد الدكتاتورية، وقمع شعب كوردستان وقهره واضطهاده.