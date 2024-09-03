رئيس حكومة كوردستان يوقع اتفاقية التجارة المشتركة مع بريطانيا

وقّع رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اتفاقية أولويات التجارة المشتركة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تنمية التجارة بمجالات الزراعة والصحة وتنمية القدرات البشرية والتكنولوجيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم، وفداً بريطانياً برئاسة المفوض التجاري للملك في منطقة الشرق الأوسط وباكستان أوليفر كريستيان".

ولفت إلى أنه "خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام للمملكة المتحدة لدى الإقليم أندرو بيسلي، جرى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، ولا سيّما في المجالات التجارية والاستثمارية".

وأعرب رئيس الحكومة، بحسب البيان عن شكره لـ"المملكة المتحدة على دعمها ومساندتها المتواصلة لإقليم كوردستان، مؤكداً حرصه على مواصلة توثيق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

من جانبه، أكد المفوض التجاري للملك على "المكانة المهمة التي يتمتع بها إقليم كوردستان"، مشيراً إلى "الفرص العديدة التي يمكن أن تسهم في توطيد العلاقات بين الجانبين".

وأوضح البيان أنه "عقب اللقاء، وتحت إشراف ورعاية رئيس الحكومة، تم توقيع اتفاقية أولويات التجارة المشتركة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تنمية التجارة وتحديد المجالات التي سيتم العمل على دفع عجلة التطور فيها، مثل الزراعة والصحة وتنمية القدرات البشرية والتكنولوجيا".