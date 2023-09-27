رئيس حكومة كوردستان يوجّه صحة الاقليم بالتحرك الفوري إلى الحمدانية

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، أسر الضحايا بحادثة الحريق المأساوي في قضاء الحمدانية، ووجه وزارة الصحة بالتحرك الفوري إلى محل الحادث وتقديم المساعدة الممكنة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أعرب، صباح اليوم، عن حزنه الشديد إثر حادثة الحريق المأساوي داخل قاعة للاحتفالات في قضاء الحمدانية (بغديدا)، مما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.

وجاء في نص التعزية، "نتابع باهتمام بالغ وبحزن عميق، حادث الحريق المأساوي داخل قاعة للاحتفالات في قضاء الحمدانية (بغديدا)، مما تسبب في وفاة وإصابة مئات الأشخاص".

وأضاف "نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمد أحباءهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

وتابعن أنه "بعد وقوع المأساة، وجهنا وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بالتحرك الفوري إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة بأسرع وقت"، مؤكدا "نجدد استعدادنا لتقديم كل المساعدة الممكنة في هذه الحادثة المأساوية".