رئيس حكومة كوردستان يوجه بمتابعة قضية اغتيال "هاوكار جاف"

شفق نيوز/ أكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، ضرورة أن تأخذ قضية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب "هاوكار جاف" المنحى القانوني ومعاقبة الفاعلين.

وذكر بيان لمجلس وزراء إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسرور بارزاني اجرى اتصالا هاتفيا مع عائلة العقيد هاوكار جاف لتقديم التعازي بوفاة أخيه سيامند جاف"،

وعبر بارزاني خلال المكالمة، وفق البيان، عن "مواساته، متضرعا بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وجدد رئيس حكومة الإقليم التأكيد على أن "قضية اغتيال الشهيد هوكار الجاف يجب أن تمر بمساراتها القانونية"، مشددا على أن "يتلقى مرتكبي جريمة اغتياله العقاب القانوني".

وقُتل الجاف في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما انفجرت عبوة ناسفة مثبتة أسفل عجلته في حي "سربستي" في مدينة أربيل.

وبعدها بأيام نشر مجلس أمن كوردستان، اعترافات لعدد من الأشخاص قال إنهم نفذوا عملية اغتيال العقيد هاوكار الجاف.

وذكر المجلس في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه ‏بعد التحقيقات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على ستة أشخاص متهمين في عملية الاغتيال، وتبين أن عملية الاغتيال تمت بأمر مباشر من مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي ومسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية كارزان محمد رشيد.

وأضاف أن ‏خلية تتكون من 10 أشخاص في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية يرأسهم ياسر فيصل حسين وخمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم وهم سرمد نجم الدين وأحمد فيصل حسين وعلي هاشم أحمد ورنجدر اسماعيل نجم وعلي حسين شكور.