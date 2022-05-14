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رئيس حكومة كوردستان يهنئ بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-14T10:50:03+0000
رئيس حكومة كوردستان يهنئ بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في نص التهنئة: " صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أتقدم إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات المتميزة بين إقليم كوردستان والإمارات، متمنين لكم مواصلة مسيرتكم النبيلة وقيادة بلادكم وشعبكم الكريم نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، محمد بن زايد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لأخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي الجمعة.

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