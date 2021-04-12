رئيس حكومة كوردستان يكشف تفاصيل جديدة عن "المخطط الارهابي"

شفق نيوز/ كشف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن الشبكة المرتبطة بتنظيم داعش التي فككتها قوات الأمن الكوردية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد عملية امنية دامت اشهرا تمكنت قواتنا من احباط مخطط ارهابي في اربيل والذي تم وضعه في سوريا وتم توجيه الأوامر بتنفيذه للمجموعة الارهابية التابعة لتنظيم داعش والتي هي حاليا رهن الاعتقال وتخضع للتحقيقات".

وبين انه "وفق المعلومات التي وردت الينا فإن تنظيم داعش وضع الخطة في مخيم الهول بسوريا وهذا امر مقلق ويظهر ان داعش ما يزال يملك القدرات لعبور الحدود بشكل غير قانوني"، داعيا "قوات التحالف وشركاءنا في ان يأخذوا التهديدات والمخاطر على السلام والاستقرار في اقليم كوردستان على محمل الجد".

وتابع بارزاني "وهنا أود أن أطمئن شعب كوردستان واولئك الذين يقومون بزيارة كوردستان بأنهم محميون والقوات الأمنية تعمل بشكل متواصل لحماية كل الطبقات والشرائح الاجتماعية وكافة المكونات في كوردستان من الارهاب والعنف".

واشاد رئيس حكومة الاقليم بعمل المؤسسات الامنية في الاقليم، مشيرا الى ان "نشاطهم والتزامهم وتفانيهم في عملهم هو السبب الرئيسي في ان اقليم كوردستان بات من اكثر المناطق أمانا واستقرارا في الشرق الاوسط".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس أمن اقليم كوردستان، عن إحباط مخطط كان يستهدف مدينة اربيل خلال شهر رمضان، والقبض على خلية مرتبطة بتنظيم داعش كان تعد لتنفيذ المخطط.