رئيس حكومة كوردستان يكرّم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا

شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على تكريم الطلبة المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا بالإقليم والمناطق الكوردستانية خارج إدارته للعام الدراسي 2020- 2021.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة حكومة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة قام بتكريم المتفوقين الأوائل وذلك في مراسم خاصة حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وأسر الطلبة وذويهم.

وهنأ رئيس الحكومة في كلمته، طلبة الصف الثاني عشر ثانوي، ووجه خالص شكره لأسر الطلبة ومعلميهم، وأعرب عن أمله بأن يشقوا طريقهم في الدراسة الجامعية بنفس الهمة. وتابع: "أنا سعيد لأنكم بذلتم جهوداً من أجل بناء شخصية قوية متسلحة بالعلم والمعرفة".

وأضاف "بالرغم من الصعوبات والمعوقات والأزمات وتفشي كورونا فقد بذل المعلمون والكوادر التربوية قصارى جهدهم لمواصلة التعليم حضورياً أو عبر الإنترنت".

وقال رئيس الحكومة إن التعليم يتعين ألّا يكون من أجل التعلّم فحسب، بل من أجل إعادة بناء البلد وتحسين بيئته وإعداد قادة ومعلمين متمكنين من أجل جيل المستقبل.

وحث رئيس الحكومة الطلبة على الأخذ بثلاثة أمور في نظر الاعتبار، وقال: "فكروا بأن تكونوا وطنيين وأصدقاء للحياة وأصدقاء للبيئة".

كما دعا الطلبة إلى أن يتقبلوا الاختلافات الدينية والقومية، وأن يحافظوا على بيئة بلادهم وطبيعتها حتى يكونوا قدوة للأجيال القادمة.

كذلك أبدى أسفه لعدم تمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها التربوي والتعليمي بالكامل بسبب الأزمة المالية وتفشي فيروس كورونا، إلا أنه أكد أن ذلك لم يتسبب في إيقاف الدراسة، وشكر وزير التربية وعموم الكوادر التربوية على ذلك.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تواصل اهتمامها بالقطاع التربوي، لافتاً إلى العمل على تأهيل المدارس وإقامة مشاريع تدريب المعلمين.

وقال إن التعليم من أولويات حكومتنا، وسنواصل بناء المدارس والمراكز التعليمية وتحديثها وسنستمر في تطوير المعلمين وتدريبهم، لتكون الأجيال القادمة أقوى ولديها إمكانيات أكبر، وسنعمل بكل ما في وسعنا على تطوير هذا القطاع رغم الأزمات والمعوقات".

ونبّه رئيس الحكومة بأن مخاطر فيروس كورونا لم تنته بعد، داعياً جميع المواطنين إلى تلقي لقاحاتهم وارتداء الكمامات وحماية صحتهم وسلامتهم.