رئيس حكومة كوردستان يعلن "تطوراً كبيراً" في حل المشاكل مع بغداد

شفق نيوز/ أشّر رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، وجود تطور "كبير" في حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك خلال استقباله عددا من المسؤولين العراقيين وسفراء وممثلي الدول وذلك استعدادا للمشاركة في مراسم افتتاح متحف بارزان الوطني التي ستقام يوم غد.

وقال بارزاني في كلمة القاها باللغة الانجليزية اثناء مراسم استقبال الضيوف، "سعيد جداً بأنكم اصدقاء اقليم كوردستان وغدا سيكون لدينا مراسم افتتاح متحف يتحدث عن تاريخنا الذي انتم جزء من بنائه".

واضاف بارزاني "نحن سعداء جدا بوجودكم ومن الفخر أن نرى اليوم اقليم كوردستان يتطور". واكد رئيس حكومة الاقليم، ان "هناك تطوراً كبيراً في حل مشاكلنا مع بغداد".

واوضح بارزاني، "أنا سعيد لأن معظم ضيوفنا وأصدقائنا من مختلف أنحاء العالم قد حضروا معنا و سنحظى برحلة جميلة غدًا، قد تكون طويلة بعض الشيء حيث سنذهب إلى منطقة بارزان لمدة ساعتين واتمنى ان تكون سفرة سعيدة".

واضاف، "لقد تعرضت منطقة بارزان الى التدمير 16 مرة على الأقل وأعيد بناؤها، وغدا سنزور هذا المتحف ، وسوف يخبرنا عن تاريخ شعبنا ، أين بدأنا وأين نحن اليوم. لقد ساعد الكثير منكم لبناء كوردستان التي ترونها اليوم ، شكرا لكم على تعاونكم والأهم من ذلك شكرا جزيلا لكم على صداقتكم المستمرة".