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رئيس حكومة كوردستان يعزي علاوي بوفاة شقيقته

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-01T16:42:01+0000
رئيس حكومة كوردستان يعزي علاوي بوفاة شقيقته

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه الى زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي بوفاة شقيقته.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي قدم فيه تعازيه في وفاة شقيقته السيدة سعاد علاوي.

وأعرب رئيس الحكومة خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص مواساته لعلاوي بهذا المصاب.   

من جانبه عبّر علاوي عن تقديره لرئيس الحكومة على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، بحسب البيان.

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