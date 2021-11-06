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رئيس حكومة كوردستان يشيد بمواقف عالم الاجتماع التركي "إسماعيل بيشكجي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-06T09:49:07+0000
رئيس حكومة كوردستان يشيد بمواقف عالم الاجتماع التركي "إسماعيل بيشكجي"

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت،عالم الاجتماع والكاتب التركي المعروف إسماعيل بيشكجي والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صدر عن حكومة الاقليم وورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن بارزاني اثنى خلال اللقاء، على نضال بيشكجي وكفاحه في الدفاع عن شعب كوردستان والقضية الكوردية المشروعة، وعبّر عن تقديره لمواقف بيشكجي وكتاباته ونتاجاته، والتي دافع فيها عبر أبحاثه العلمية والأكاديمية، عن حقوق الشعب الكوردي وسائر الشعوب المضطهدة.

هذا ووجّه إسماعيل بيشكجي شكره لرئيس الحكومة على دعمه، وأكد على أهمية العمل على تعزيز التربية والتعليم والاهتمام بالقضايا الوطنية وحل القضية الكوردية في المنطقة بسبل سلمية وعادلة.

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