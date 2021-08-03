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رئيس حكومة كوردستان يدعو إلى تنفيذ اتفاق سنجار وعودة الايزيديين "برأس مرفوعة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T05:51:35+0000
رئيس حكومة كوردستان يدعو إلى تنفيذ اتفاق سنجار وعودة الايزيديين "برأس مرفوعة"

شفق نيوز/ استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية السابعة للإبادة الجماعية التي ارتكبها "إرهابيو داعش" بحق الإيزيديين في قضاء سنجار والمناطق المحيطة به.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "تمر علينا اليوم الذكرى السابعة على الهجوم الوحشي الذي اقترفه إرهابيو داعش بحق الإخوة والأخوات الإيزيديين في سنجار ومحيطها، مستذكرين بألم بالغ ما تعرض له آلاف الايزيديين من إبادة جماعية وخطف وتشريد وتدمير".

وأضاف أن "الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين كانت جريمة وحشية نكراء ستظل عالقة في وجدان شعب كوردستان وأذهانه وضمير الإنسانية بأسرها، وهو ما يتطلب منّا تخليداً دائماً لذكرى ضحايا هذه الإبادة بإجلال وإكرام"، مؤكداً "لا يسعنا إلا أن ننحني، تعظيماً واحتراماً، أمام تضحيات أبطال بيشمركة كوردستان الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سنجار بقيادة الرئيس مسعود بارزاني".

وتابع قائلاً "في هذه الذكرى الموجعة، نجدد التأكيد بأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل بذل جهودها لإعادة النازحين من الإخوة والأخوات الإيزيديين إلى مناطقهم بكرامة، كذلك نعمل مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي على إعادة إعمار سنجار وباقي مناطق الإخوة والأخوات الإيزيديين".

وأكد بارزاني على ضرورة "تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الوضع فيها وتأمين الأرضية المناسبة أمام النازحين للعودة إلى ديارهم برأس مرفوعة وإعادة بناء المنطقة"، مضيفا "إننا نبذل كل ما في وسعنا لمحاكمة مجرمي داعش ومن ساندهم، والكشف عن مصير المفقودين".

 

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