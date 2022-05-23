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رئيس حكومة كوردستان يدعو لتعزيز التعاون مع الصليب الأحمر لمساعدة النازحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T09:49:18+0000
رئيس حكومة كوردستان يدعو لتعزيز التعاون مع الصليب الأحمر لمساعدة النازحين

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمساعدة النازحين في الاقليم.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك في إطار لقاءاته واجتماعاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول عمل الصليب الأحمر وأنشطته ومساعداته في العراق وإقليم كوردستان، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والصليب الأحمر، من أجل مساعدة النازحين، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر، وخاصة في مجال التبادل التجاري.

وناقش الجانبان امكانية الاستفادة من التجربة القطرية في النهوض بالاستثمار وتطوير النظام المصرفي.

ويوم امس الاول السبت، توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "في إطار فعاليات المنتدى العالمي، سيشارك رئيس الحكومة في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط)".

واضاف البيان؛ انه "على هامش المنتدى، الذي ينطلق في 22 لغاية 26 من الشهر الجاري، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم".

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