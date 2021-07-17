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رئيس حكومة كوردستان يدعو المسيحيين للعودة إلى الاقليم ويتعهد بحماية حقوقهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T13:20:33+0000
رئيس حكومة كوردستان يدعو المسيحيين للعودة إلى الاقليم ويتعهد بحماية حقوقهم

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، المسيحيين في الخارج للعودة إلى ديارهم وخدمة كوردستان، متعهداً  بتوفير حكومته لجميع التسهيلات اللازمة لعودتهم وحماية حقوقهم.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن استقبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو والوفد المرافق له.

وأوضحت أن بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم اشاد خلال اللقاء بتجربة الوئام والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان والذي أصبح بفضلها نموذجاً مزدهراً للتسامح وحماية حقوق المكونات في المنطقة.

هذا وشدد رئيس الحكومة على أهمية ترسيخ ثقافة التعايش والانسجام بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان والعراق، ودعا المسيحيين في الخارج للعودة إلى ديارهم وخدمة كوردستان.

كما أكد بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان ستوفر كل التسهيلات اللازمة لعودتهم وحماية حقوقهم.

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