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رئيس حكومة كوردستان يدخل على خط أزمة مستشفى "هيوا" للسرطان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T15:57:37+0000
رئيس حكومة كوردستان يدخل على خط أزمة مستشفى "هيوا" للسرطان

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الصحة في برلمان اقليم كوردستان، يوم السبت، أن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني دخل على خط أزمة مستشفى (هيوا) لعلاج مرضى السرطان في محافظة السليمانية.

وقال رئيس اللجنة صباح زيباري لوكالة شفق نيوز، إن "المحاولات جارية لمعالجة مشكلة مستشفى هيوا للامراض السرطانية"، مبينا أن "حكومة الاقليم خصصت مبلغ 250 مليون دينار شهريا للمسشتفى بعد محاولات للجنتنا في البرلمان ووزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ولكن مع هذا نعتبر المبلغ قليل".

واضاف، أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني على الخط ويتابع القضية لمعالجة مشكلة مستشفى هيوا المالية". وتابع بارزاني، "بحسب القوانين انه يجب تخصيص 5% من واردات المعابر الحدودية لامراض السرطان وان المبلغ يجب ان يحول شهريا الى صندوق مرضى السرطان ولكن هذا ايضا لم ينفذ".

واوضح زيباري، "حاليا لدينا ثلاث مستشفيات لمرضى السرطان في الاقليم وهي هيوا في السليمانية ونانكلي في اربيل وازادي في دهوك ولكن هيوا فيها اجهزة متطورة ومزودة بتقنيات طيبة حديثة ويعالج فيها ليس فقط المصابين بامراض السرطان في الاقليم وانما ياتون اليها من جميع مناطق العراق".

ونفت وزارة الصحة في إقليم كوردستان اليوم السبت الأنباء المتداولة والتي تتحدث عن إحالة مستشفى (هيوا) لعلاج مرضى السرطان على القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في بيان اليوم، إنه فيما يتعلق بالأنباء والشائعات التي تتحدث عن إغلاق مستشفى هيوا في السليمانية أو بيعها ومنحها للقطاع الخاص، من المؤسف فقد أصبحت مادة للتضليل والمزايدة.

ونفى المتحدث تلك الشائعات قائلا: إنها لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة.

ويعاني مستشفى (هيوا) من نقص حاد بالأدوية ووجه المرضى عبر وكالة شفق نيوز نداء لحكومة الإقليم والحكومة الإتحادية بالعمل على توفير العلاجات لهم التي أصبحت باهظة الثمن جدا. يأتي هذا في وقت خرج العشرات من الكوادر الصحية، والأطباء في وقفات إحتجاجية وقاطع الدوام لفترة من الزمن بسبب قطع نسبة من رواتبهم الشهرية  إضافة إلى تأخير صرف تلك الرواتب لأكثر من 6 أشهر.

وأعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في شهر نيسان/أبريل الفائت عن تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بمرض السرطان في الإقليم خلال العام الماضي.

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