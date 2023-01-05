رئيس حكومة كوردستان يخّول وزارة العمل بتوزيع وحدات سكنية للفقراء مجاناً

شفق نيوز/ منح رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية توزيع الوحدات السكنية المخصصة للفقراء.

وقالت وزيرة العمل كويستان محمد، في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الاقليم، انه "عندما تم الإعلان عن بناء 20 ألف وحدة سكنية في إقليم كوردستان، بعثنا برسالة إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني لمنح عدد من الوحدات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوزيعها بدون أي مقابل".

وبينت "ستستخدم الوزارة هذه الوحدات السكنية لغرضين أو لحالتين، الأولى للأطفال القاطنين في دور الايواء الذين يبلغون 18 عاما، حتى يبلغوا 24 عاما ليتمكنوا من مزاولة مهنهم وتكوين أسرهم وحياتهم بأنفسهم، كما ستستخدم أيضا للأطفال الذين يبلغون 18 عاما بعدهم".

واضافت "والحالة الثانية للنساء اللاتي تعرضن للعنف ويسكّن حاليا في دور إيواء النساء وتم حل بعض مشاكلهن، لكن للأسف لا تريد عائلاتهن ضمهن اليها مجددا، وهن بلا مأوى، لذلك سنمنحهن تلك الدور، فكثير منهن لديهن أطفال، ونحاول إيجاد وظائف لهن".