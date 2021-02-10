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رئيس حكومة كوردستان: يجب أن تقرر المرأة مصيرها بحرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T13:38:55+0000
رئيس حكومة كوردستان: يجب أن تقرر المرأة مصيرها بحرية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، أن حكومته تقف ضد كل أشكال العنف ضد المرأة والاسرة وتعمل جاهدة لاستئصاله، داعياً لأن تقرر المرأة مصيرها بحرية.

وقال مكتب رئيس حكومة الاقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أجرى، اليوم، زيارة تفقدية إلى المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في أربيل، مبيناً أن بارزاني تفقد أقسام المديرية وخصوصاً الخط الساخن 119، والذي يعد أحد الأقسام المهمة والفعّالة لمركز الاستشارات الأسرية حيث يعمل على مدار 24 ساعة لمساعدة ضحايا العنف الأسري عبر الإجابة على الأسئلة وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية بلا مقابل.

وثمّن رئيس الحكومة دور العاملين الذين يؤدون واجباً نبيلاً في المديرية، وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تقف ضد كل أشكال العنف وتعمل جاهدة لاستئصاله بالكامل.

كما نقل البيان عن بارزاني قوله، إن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ويجب أن تعيش المرأة بحرية وأن تقرر مصيرها بحرية، ويتعين أن تصان حقوقها كافة".

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