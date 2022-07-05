رئيس حكومة كوردستان يبلغ السفيرة الأميركية بأن الاقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية "إطلاقاً"، في وقت اشارت فيه السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي إلى أن الإقليم يعد حليفاً قوياً لواشنطن.

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني للسفيرة الامريكية في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء وفق البيان، "التباحث حول سبل الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأن "إقليم كوردستان مستعد دائماً لحل المشاكل العالقة مع بغداد بموجب الدستور، إلا أنه غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط أو ظرف، كذلك أوضح أن تطور إقليم كوردستان يصب في مصلحة عموم المواطنين العراقيين، فيما يتحتم على الحكومة الاتحادية دعم ازدهار أي منطقة عراقية، لا أن تخلق العقبات والمشاكل".

هذا وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن "إقليم كوردستان يعد صديقاً وحليفاً قوياً للولايات المتحدة، كما شددت على ضرورة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".