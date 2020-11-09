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رئيس حكومة كوردستان يبدأ جولة أوروبية تشمل عدة دول

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-09T08:07:56+0000
رئيس حكومة كوردستان يبدأ جولة أوروبية تشمل عدة دول

شفق نيوز/ غادر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني العاصمة أربيل، اليوم الاثنين، للقيام بجولة أوروبية تشمل عدة دول.

وبدأ رئيس الحكومة جولته الأوروبية على رأس وفد رسمي، حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين في هذه الدول للتباحث معهم بشأن تعزيز العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى توطيد الروابط الثنائية في مجالات أخرى ولا سيما في المجال التجاري والاقتصادي.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان إلى الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية وتجاربها وقدراتها للنهوض بالواقع الاقتصادي، وبما يشمل تعزيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية في الإقليم.

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