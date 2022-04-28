رئيس حكومة كوردستان يبحث مع وفد هولندي تطوير النظام المصرفي في الإقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع وزيرة التجارة الخارجية الهولندية تطوير النظام المصرفي في الإقليم وانعكاسات التغير المناخي على الاقتصاد.

وقال اعلام حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً هولندياً برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليشيه شراينماخر.

وفي اللقاء، الذي حضره السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتنار، نقلت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي تحيات رئيس الوزراء الهولندي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، كذلك أبدت استعداد بلادها لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالات التجارة والاستثمار والنهوض بالقطاع الزراعي.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى هولندا على دعمها وجهودها المبذولة، وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة يرتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وإرساء بنية تحتية قوية لاقتصاد كوردستان.

كما تناول اللقاء، وفق البيان، آفاق تطوير النظام المصرفي في إقليم كوردستان ودعم الأعمال الصغيرة، إلى جانب مناقشة التغير المناخي وانعكاساته على الاقتصاد، بالإضافة إلى التطرق لمسألة المهاجرين.