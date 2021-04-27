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رئيس حكومة كوردستان يبحث مع ظريف تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T17:12:19+0000
رئيس حكومة كوردستان يبحث مع ظريف تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإيرانية في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وجرى التباحث بسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين.

واضاف ان اللقاء شهدت مناقشة آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.

كما تناول اللقاء، العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن أهمية تنفيذ قانون الموازنة العامة والالتزام به، إلى جانب إرسال المستحقات المالية لحكومة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

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