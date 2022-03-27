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رئيس حكومة كوردستان يبحث تعزيز العلاقات الثقافية والتربوية مع الشارقة ودبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-27T09:50:05+0000
رئيس حكومة كوردستان يبحث تعزيز العلاقات الثقافية والتربوية مع الشارقة ودبي

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، تعزيز العلاقات التربوية والثقافية مع إمارتي الشارقة ودبي في الإمارات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني الذي يجري زيارة لدولة الإمارات، التقى اليوم حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وتباحثا في مختلف المجالات.

واشار الى انه جرى خلال اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإمارة الشارقة والإمارات عموماً، ولا سيما في مجالات التربية والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والاستفادة من التجربة الثرية للشارقة في القطاعين الثقافي والأكاديمي.

واضاف ان بارزاني التقى ايضا نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي الاجتماع، الذي حضره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد، ونائب حاكم دبي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين، جرى التباحث حول آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات.

كما تم التأكيد على أهمية توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الإمارات وإقليم كوردستان في المجالات كافة.

ووصل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أمس الاول الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يشارك خلالها في منتدى الطاقة العالمي المقرر عقده للفترة من 28 إلى 29 آذار/ مارس الجاري في دبي.

وسيكون رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد المتحدثين الرئيسيين خلال المنتدى الذي يحضره العديد من مسؤولي الطاقة وخبرائها.

ويعقد المنتدى الدولي للطاقة مؤتمراً سنوياً بمشاركة العديد من المسؤولين والشخصيات العالمية المعروفة في دبي.

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