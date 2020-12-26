رئيس حكومة كوردستان يبحث الاستثمارات الأسترالية في الاقليم

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، مع السفيرة الأسترالية لدى العراق فرص التنسيق والتعاون الثنائي إزاء الاستثمارات الأسترالية في الإقليم.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفيرة الأسترالية لدى العراق جوان لوندس، مبينة أنه جرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأستراليا.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً، فرص التنسيق والتعاون الثنائي إزاء الاستثمارات الأسترالية في الإقليم، ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي.