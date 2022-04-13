رئيس حكومة كوردستان لوفد امريكي: الاقليم يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع بغداد

فق نيوز/ أكد رئيس حكومة كوردستان خلال استقباله وفد امريكي، اليوم الاربعاء، أن الإقليم يريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشددا على أن كودستان أنه لن تتنازل عن الحقوق الدستورية تحت أي ضغوط.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوزإن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، موضحة أنه جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية في العراق، إلى جانب مناقشة جهود تشكيل الحكومة الجديدة وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا في المنطقة، مبيناً أن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان في إطار عراق اتحادي.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن إقليم كوردستان يريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، ولن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط.