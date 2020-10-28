رئيس حكومة كوردستان: لتكن ذكرى المولد حافزاً لتعزيز المحبة بين الشعوب

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، المسلمين في الاقليم والعالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال بارزاني في بيان أصدره بالمناسبة، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم بأحر التهاني والتبريكات للمسلمين في كوردستان والعالم"، متمنياً أن "تكون ذكرى مولد نبيّنا الحبيب، مبعث خير وبهجة واستقرار وحافزاً لتعزيز روح المحبة بين مختلف الشعوب ومعتنقي الأديان والمذاهب كافة".

وأضاف "إننا بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى نشر روح التعايش والتسامح وحماية القيم العليا للإنسانية التي انبثقت من الرسالة السماوية المقدسة لله جل في علاه، وآمل أن تمدّنا هذه المناسبة المباركة بعزيمة وثبات لترسيخ ثقافة التعايش والوئام في إقليم كوردستان".



