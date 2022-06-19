رئيس حكومة كوردستان قلق من تفشي "الكوليرا" في السليمانية واربيل

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، عن قلقه من انباء انتشار وباء الكوليرا في محافظتي السليمانية واربيل، مبيناً أنه على تواصل مع وزير الصحة في الاقليم لاتخاذ تدابير السيطرة على الوباء.

وكتب بارزاني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "خبر إنتشار وباء الكوليرا في السليمانية واربيل اقلقني"، مضيفاً "أنا في تواصل مع وزير الصحة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على هذا الوباء".

وطالب بارزاني المواطنين "الالتزام بالتوصيات الصحية وان يحافظوا على النظافة والوقاية".

من جهتها اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، أن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني هاتف وزير الصحة وبحث معه اوضاع امراض "الإسهال والقيء ووباء الكوليرا".

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اوصى وزير الصحة خلال المكالمة بمتابعة أوضاع المرضى واتخاذ الاجراءات المشددة والسيطرة على أمراض الإسهال والكوليرا، معرباً عن كامل استعداده وحكومته لدعم ومساندة الوزارة للقيام بأي امر لازم من اجل مصالح وسلامة المواطنين.

ونوه البيان الى ان وزير الصحة سامان البرزنجي توجه الى السليمانية ليمثل رئيس حكومة الاقليم لمتابعة اجراءات معالجة امراض الإسهال الشديد والكوليرا واتخاذ اجراءات السيطرة عليهما ومنع نفسيهما مع ايصال كمية ١٠ طن من المستلزمات الطبية الى السليمانية.

وأضاف البيان انه من المقرر ان يقوم البرزنجي بعقد عدد من الاجتماعات وان يتفقد مدينة السليمانية.

وتتخذ سلطات كوردستان اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".