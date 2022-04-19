رئيس حكومة كوردستان: سنواصل جهودنا لتطبيع الوضع في سنجار ومحيطها

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة.

وجاء في نص التهنئة، وورد نسخة منها الى وكالة شفق نيوز، أنه "مع إشراقة رأس السنة الإيزيدية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم"، متمنياً أن "يحتفلوا بهذه المناسبة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والمسرّات".

وأضاف "لا يسعنا في المناسبة إلا أن نؤكد للإخوة والأخوات الإيزيديين بأننا، ومثلما كنا دائماً، لن نألوا جهداً في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، كذلك سنواصل جهودنا مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي لتطبيع الوضع في سنجار ومحيطها، والمتمثل بانسحاب القوات المسلحة غير الشرعية والتي تعد عامل تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وسبباً لعدم إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم بكرامة".