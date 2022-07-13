رئيس حكومة كوردستان: تجاوزنا أزمات عصيبة وبغداد لم ترسل المستحقات

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن كابينته الوزارية "التاسعة" تجاوزت "أزمات عصيبة" دون أن ترسل الحكومة الاتحادية في بغداد "المستحقات"، مشيرا الى عدم خلق أعباء على الأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة القاها مسرور بارزاني، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وقال ، إن حكومته "تجاوزت أزمات عصيبة وبغداد لم ترسل مستحقات إقليم كوردستان"، مؤكدا "لم نقترض ولم نخلق أعباءً على الأجيال القادمة في السنوات الثلاث الماضية".

وأوضح أن "الإصلاحات الإدارية والمالية ضاعفت الإيرادات الداخلية بنسبة 100 بالمئة"، مبينا أن "جهودنا لا تزال مستمرة لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية".

وأكد بارزاني "سنمضي قُدماً لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وزيادة الاهتمام بالزراعة، كما سنواصل ضمان عدم جعل إقليم كوردستان تهديداً ومنطلقاً لمهاجمة أي دولة".

واستعرض رئيس الحكومة، ما وصفها "جملة منجزات" حققتها التشكيلة الوزارية التاسعة في جميع القطاعات منذ بدء مهامها في 10 تموز 2019، كما تطرق إلى العلاقة مع الحكومة الاتحادية بشأن المشاكل العالقة وسبل حلها، كذلك تناول أيضاً ملفات مهمة أخرى.