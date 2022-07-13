سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس حكومة كوردستان: تجاوزنا أزمات عصيبة وبغداد لم ترسل المستحقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-13T17:08:33+0000
رئيس حكومة كوردستان: تجاوزنا أزمات عصيبة وبغداد لم ترسل المستحقات

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن كابينته الوزارية "التاسعة"  تجاوزت "أزمات عصيبة" دون أن ترسل الحكومة الاتحادية في بغداد "المستحقات"، مشيرا الى عدم خلق أعباء على الأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة القاها مسرور بارزاني، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وقال ، إن حكومته "تجاوزت أزمات عصيبة وبغداد لم ترسل مستحقات إقليم كوردستان"، مؤكدا "لم نقترض ولم نخلق أعباءً على الأجيال القادمة في السنوات الثلاث الماضية".

وأوضح أن "الإصلاحات الإدارية والمالية ضاعفت الإيرادات الداخلية بنسبة 100 بالمئة"، مبينا أن "جهودنا لا تزال مستمرة لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية".

وأكد بارزاني "سنمضي قُدماً لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وزيادة الاهتمام بالزراعة، كما سنواصل ضمان عدم جعل إقليم كوردستان تهديداً ومنطلقاً لمهاجمة أي دولة".

 واستعرض رئيس الحكومة، ما وصفها "جملة منجزات" حققتها التشكيلة الوزارية التاسعة في جميع القطاعات منذ بدء مهامها في 10 تموز 2019، كما تطرق إلى العلاقة مع الحكومة الاتحادية بشأن المشاكل العالقة وسبل حلها، كذلك تناول أيضاً ملفات مهمة أخرى.

 

related

مسرور بارزاني يصدر توجيهاً خاصاً للوافدين من "روژئافا"

Date: 2019-10-22 11:52:05
مسرور بارزاني يصدر توجيهاً خاصاً للوافدين من "روژئافا"

مسعود ومسرور بارزاني يدينان بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

Date: 2021-11-07 07:16:47
مسعود ومسرور بارزاني يدينان بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

Date: 2019-10-03 18:12:28
مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

بارزاني يطلق هاشتاغ "اسألني" ليجيب على تساؤلات مواطني كوردستان

Date: 2020-06-08 21:09:58
بارزاني يطلق هاشتاغ "اسألني" ليجيب على تساؤلات مواطني كوردستان

كوردستان تخصص 420 مليون دولار لمشاريع الطرق والكهرباء والمياه

Date: 2019-10-17 12:35:45
كوردستان تخصص 420 مليون دولار لمشاريع الطرق والكهرباء والمياه

مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

Date: 2020-02-14 18:07:02
مسرور بارزاني لوزير الدفاع العراقي: نؤيد تشكيل الحكومة وفق مبدأين

حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور "عراقية – كوردستانية" رئيسة

Date: 2019-09-10 20:58:15
حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور "عراقية – كوردستانية" رئيسة

مسرور بارزاني: تم انتهاك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان بقرار المحكمة الاتحادية

Date: 2022-03-03 08:09:31
مسرور بارزاني: تم انتهاك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان بقرار المحكمة الاتحادية