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رئيس حكومة كوردستان: الحفاظ على البيئة جزء مهم من برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-07T13:17:00+0000
رئيس حكومة كوردستان: الحفاظ على البيئة جزء مهم من برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة عبد الرحمن صديق.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة وورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد عرض خلال الاجتماع، رئيس هيئة حماية البيئة نبذة عن عمل الهيئة وأنشطتها، مشيراً بهذا الصدد إلى التنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الاهتمام بملف الحفاظ على البيئة، كجزء مهم من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تعمل على حماية البيئة وتعزيز الثقافة البيئية في إطار المعايير الدولية، من أجل المشاركة في الحملة العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت على هذا الأساس خطوات عملية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة استخدام الغاز المصاحب لاستخراج النفط في توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن معالجة مشكلة النفايات والقمامة بطريقة تحد من المخاطر على البيئة.

وفي ختام الاجتماع، تم تسليط الضوء على العمل لتعزيز الإجراءات الخاصة بحماية غابات وبساتين كوردستان.

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