رئيس حكومة كوردستان: التعايش السلمي سمة يتميز بها الإقليم

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، جميع المسيحيين في كوردستان والعراق بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو).

وجاء في نص التهنئة، بحسب بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز: مع حلول عيد أكيتو، رأس السنة البابلية الآشورية نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الشعب الكلداني الآشوري السرياني في كوردستان والعراق، متمنين أن تكون سنة عامرة بالسلام والأمان والرخاء، ونهاية لكل المآسي.

واضاف إن التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والقومية يعدُّ من السمات المشرقة التي تميّز إقليم كوردستان، وكلنا أملٌ بأن تترسخ هذه الثقافة والوئام وتمضي قُدماً، وأن نعمل جميعاً يداً واحدة من أجل ازدهار كوردستان ونهضتها، خاتما التهنئة بالقول: عيد أكيتو سعيد، متمنين أن يُعاد عليكم بالخيرات والمسرّات.