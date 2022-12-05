رئيس حكومة كوردستان: اعتماد النظام الالكتروني لإبرام العقود يعزز الشفافية

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على أهمية اعتماد النظام الإلكتروني للعقود العامة، معتبرا انه يعزز الشفافية في طرح المناقصات.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أرحب بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود العامة الخاصة بحكومة إقليم كوردستان، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المناقصات العامة، ويساهم في زيادة كفاءة المالية العامة ودعم بروز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وازدهارها، وتحقيق صناعة جديدة، وبالتالي تسريع عجلة الإصلاح".

واضاف "كما يسعدني ما شرعت به وزارة التخطيط بتجديد تعليماتها المتعلقة بالمناقصات وتدريب المقاولين لتطوير مهاراتهم وأدائهم في استخدام البوابة الجديدة التي ستعمم على جميع الوزارات الحكومية في الأسابيع القليلة المقبلة".

واشار بارزاني الى ان "هذه الخدمة تعد واحدة من أولى الخدمات التي أُعدت في مركز بيانات حكومة إقليم كوردستان، الأمر الذي سيدعم العمل بشكل كبير في الوصول إلى البيانات وعرض السلع والخدمات المتاحة في القطاع الخاص".

وتابع "لا يسعني هنا إلا أن أشكر وزير التخطيط دارا رشيد وفريقه على ما بذلوه من جهود مضنية لإنجاح المشروع والمضي به قُدماً، على الرغم من تعليقه لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا".

كما اثنى بارزاني على الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا - KOICA) على دعمها المستمر وجهودها لتطوير القدرات والامكانات في القطاع العام لحكومة إقليم كوردستان".